“Woensdag kans op stevige buien met onweer, onbestendige weer houdt komende dagen aan”

Het weerbeeld wordt de komende dagen bepaald door regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis houdt het onbestendige weer de komende dagen ook aan.

“Woensdag in de ochtend volgen er vanuit het zuidwesten perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag gevolgd door droge perioden met zo nu en dan zon afgewisseld door een paar stevige buien met kans op een slag onweer. In de avond en in de nacht van woensdag op donderdag volgen er meer buien met opnieuw kans op een slag onweer. Het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Donderdag vallen er opnieuw enkele buien. In de middag neemt het aantal buien af en breekt de zon soms door. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 5.”

“In het weekend niet droog”

“Vrijdag is het vrij rustig weer. De zon schijnt zo nu en dan, maar nog altijd vallen er af en toe buien. Het wordt 20 graden. Ook tijdens het weekend houdt het onbestendige weer aan. Hoewel zaterdag nog droog kan beginnen, lijkt regen onafwendbaar. Zondag vallen er een paar buien. Beide dagen wordt het 18 tot 20 graden.”

“Gaat een bel met hete lucht ons bereiken?”

“Als we verder vooruit kijken. Begin volgende week blijft de kans op regen groot. Rond woensdag begint er een omwenteling in het stromingspatroon zichtbaar te worden. De kansen op een stabieler weertype nemen toe en daarmee slinken de neerslagkansen. Verder gaat de zon weer wat vaker schijnen. Het temperatuurverloop is onzeker. Een bel hete, van oorsprong tropische lucht zien we rond het weekend losgeweekt worden vanuit Spanje en gaat op transport richting het noorden, maar of die bel ons gaat bereiken is voorlopig speculeren. In dat geval zouden we van het ene in het andere uiterste komen.”

