“Woensdag flinke opklaringen maar ook stapelwolken, vrijdag 28 graden”

Na een koele en regenachtige periode gaan we over op een weertype dat het beste omschreven kan worden als Hollands zomerweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn er aan het einde van de week temperaturen mogelijk tot 28 graden.

“Woensdag zijn er eerst flinke opklaringen, maar ontstaan er ook stapelwolken die in de loop van de middag weer inzakken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 of 20 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Donderdag zijn er opklaringen, maar neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden. De wind uit het westen is zwak of matig, windkracht 2 of 3.”

“Vrijdag wordt het warm tot zeer warm zomerweer met maximumtemperaturen van 26 tot 28 graden. Eerst is er veel zon, maar in de middag komt er ook wat bewolking voor. Het blijft droog bij een zwakke of matige zuidenwind, windracht 2 tot 3. Zaterdag trekt een storing over het land op de grens met koelere lucht. Er vallen een paar buien, mogelijk met onweer, en het wordt 22 of 23 graden. Zondag tot en met woensdag is het Hollands zomerweer. Er zijn flinke perioden met zon, vaak is het droog en slechts zo nu en dan valt er een bui, bij voor veel mensen aangename temperaturen tussen de 22 en de 25 graden.”

