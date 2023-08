‘Woensdag bewolkt en buien, in het weekend meer zon’

Foto: Joris van Tweel

Zomerse temperaturen zijn voorlopig niet aan de orde. Wel lijkt het aanstaande weekend wat meer zon op te gaan leveren.

Woensdag begint de dag bewolkt. Wellicht dat de zon zo af en toe even tevoorschijn komt. In de middag volgen er buien waarbij ook onweer mogelijk is. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 17 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt grotendeels helder. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe, en kan er een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden.

Op donderdag is er wat meer zon, maar vallen er verspreid over de dag ook enkele buien. Het wordt 17 of 18 graden. Op vrijdag heeft de bewolking weer de overhand en laat de zon zich nauwelijks zien. Met een zwakke wind uit zuidoostelijke richting komt de temperatuur wel wat hoger te liggen: 19 of 20 graden. In het weekend is er meer zon, valt er zo af en toe een bui, en wordt het 20 graden.