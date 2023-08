WK Atletiek: Jorinde van Klinken blijft net buiten de medailles (update)

Foto: atletiek.nl

Het is Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek niet gelukt om een medaille te pakken bij het WK Atletiek in Budapest. De 23-jarige krachtpatser eindigde dinsdagavond bij het discuswerpen als vierde, met een worp van 67 meter 20.

Van Klinken lijkt een abonnement te hebben op die ondankbare plaats: bij het WK en het EK van vorig jaar eindigde ze ook als vierde. De afstand van 67.20 was wel haar beste prestatie van dit jaar.

Het goud in deze spannende en hoogstaande finale ging verrassend naar Laulauga Tausaga uit de Verenigde Staten, om precies te zijn uit Hawaii. Ze wierp de discus 69 meter 49 ver; ruim vier meter verder dan ooit. Ze bleef daarmee de favoriet, haar landgenote Valarie Allman, nipt de baas. Die kwam tot 69 meter 23. Als derde eindigde de Chinese Feng Bin, met een afstand van 68 meter 20.

“Ik kan mezelf niets verwijten,” zei Van Klinken naderhand tegen de NOS. “Het is de beste vierde plaats ooit op dit onderdeel. Het is balen, want ik kwam hier voor een medaille. Ik voelde van tevoren: dit wordt mijn avond. Mentaal zat het goed. En dan wint opeens iemand die vier meter verder werpt dan ooit. Maar dat is natuurlijk ook wel mooi.”