Wielerfans halen hun hart op tijdens tiende editie Bauke Mollema Tocht (foto’s)

Thomas (8) wordt na de wedstrijd geïnterviewd, vader Bauke Mollema kijkt trots toe. Foto: Rieks Oijnhausen

Voor Groningse wielerliefhebbers was de Drafbaan in het Stadspark zaterdag the place to be. Daar vond de tiende editie van de Bauke Mollema Tocht plaats. Met onder hen een bijzondere deelnemer.

Voor de tiende editie was flink uitgepakt. Niet alleen verhuisde het evenement van Kardinge naar het Stadspark, ook was het programma flink uitgebreid. Behalve de vertrouwde wielertocht van 90 en 150 kilometer, werden er op de Drafbaan ook tal van activiteiten gehouden. Zoals een wedstrijd voor kinderen, een pumptrack en twee fietsparcoursen waar kinderen konden leren hoe ze veilig moeten fietsen. En er kon gebruik worden gemaakt van een fietssimulator, waarin deelnemers konden ervaren wat de effecten zijn van afleiding in het verkeer.

Traditiegetrouw is de naamgever van het fietsspektakel aanwezig en fietst hij in de laatste groep, die de 90 kilometer aflegt, mee. Dat moest dit jaar even wachten want Mollema wilde op de Drafbaan zijn zoon zien fietsen. Thomas (8) maakte zijn debuut op de racefiets. Op de onlangs aangeschafte fiets wist de jonge Mollema niet in de buurt van de podiumplaatsen te komen. Maar dat is niet erg. Een fotograaf laat weten dat hij trotse ouders zag staan die stonden te glunderen toen hun zoon over de finish kwam: “En dat is waar het vandaag om gaat.” De tiende editie van de Bauke Mollema Tocht trok een kleine duizend deelnemers.