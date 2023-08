Wie liep er ruim vijftig jaar geleden over het Verbindingskanaal tijdens Bommen Berend?

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Wie waren de Groningers die vijftig jaar terug over het water van het Verbindingskanaal liepen en wat vonden ze ervan? De Groninger Archieven willen graag het antwoord weten op deze vragen, naar aanleiding van foto’s die op 28 augustus 1972 zijn gemaakt.

Op 28 augustus 1972 vierden Stadjers dat het precies driehonderd jaar geleden was dat Groningen de belegering van Bernhard von Galen had doorstaan. Volksvermaken organiseerde een speciaal programma met evenementen, waaronder een kunstproject van Theo Botschuijver en Jeffrey Shaw. In de zwaaikom van het Verbindingskanaal (waar nu het Groninger Museum staat) werd een meterslange plastic buis neergelegd. De inwoners van Groningen konden daardoor, op blote voeten, via een draaideur het water opstappen.

OPROEP – Op 28 aug 1972 lopen Stadjers over het water van het Verbindingskanaal in Groningen. Weet jij meer over dit fascinerende kunstproject of liep je zelf over het water? Dan zijn we op zoek naar jou! Mail naar m.f.a.kok@rug.nl en hopelijk komen er mooie verhalen boven water! pic.twitter.com/PXtvjmzGyA — Groninger Archieven (@gronarch) August 28, 2023

Volgens de Groninger Archieven is van het opblaasproject vandaag de dag niets tastbaars meer terug te vinden bij het Verbindingskanaal. In de Groninger Archieven zijn twee afbeeldingen van fotograaf Pieter Boersma bewaard gebleven. Op de website van Botschuijver staan er nog een paar. De Archieven vragen zich af: wie waren de Groningers het water van het Verbindingskanaal op durfden te stappen? Welke namen horen bij die vrolijke of juist angstige gezichten en wat waren precies hun ervaringen in de plastic slang? Wie meer weet over het fascinerende kunstproject of zelf over het water liep op 28 augustus 1972, kan contact opnemen met de Groningen Archieven voa m.f.a.kok@rug.nl.