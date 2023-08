Werken van Wouter Nijland, die tot stand kwamen met knikkers en dobbelstenen, te zien op expositie

Foto via Google Maps - Streetview

In de Kunstuitleen van Kunstpunt Groningen is vanaf vrijdag 1 september een expositie met werken van kunstenaar Wouter Nijland te zien. De werken op de expositie zijn op een bijzondere manier tot stand gekomen.

Met behulp van gedoceerde knikkers, munten en dobbelstenen hebben de kunstwerken namelijk vorm gekregen. Wouter Nijland, geboren in 1980 in Woldendorp, studeerde in 2007 af aan de Academie Minerva. In 2006 startte hij het schildersysteem waarbij door het duel tussen het toeval en de planmatigheid, een schilderij ontstaat. De werken van Nijland zijn gebaseerd op toeval, waarbij hij zich laat inspireren op gebeurtenissen uit het dagelijkse leven.

“De knikker bepaald”

“Voordat Nijland aan een nieuw kunstwerk begint, start hij met een werktekening”, laat Kunstpunt Groningen weten. “Hierin ontwerpt hij het schilderij en bepaalt hij bijvoorbeeld wat het formaat en de vlakverdeling wordt. Daarna laat hij het allemaal aan het toeval over. Wat moet de gradenhoek van een lijn worden? Een emmer vol knikkers, genummerd van 1 tot 360, beslist. Wordt een vlak gekleurd? Een worp met een muntje zal de vraag beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Het is een schilderproces met een duidelijk begin en een gegarandeerd einde, maar hoe dat einde eruitziet is tot de laatste kwaststreek onduidelijk.”

New York

De afgelopen jaren heeft Nijland onder andere geëxposeerd in Amsterdam, New York, Rotterdam en Eindhoven. Mensen die de kunstwerken op de expositie bevallen, hebben de mogelijkheid om de werken te lenen of te kopen. De tentoonstelling, onder de naam ‘Ateliercollectie: Solo – WAIT FOR END 🤣🤣🤣’ is tot en met 14 oktober van dit jaar te zien in de Cella expositieruimte van Kunstpunt. Meer informatie vind je op deze website.