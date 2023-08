Website Groningen Airport Eelde onbereikbaar door cyberaanval

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

De website van Groningen Airport Eelde is zondag enkele uren onbereikbaar geweest door een cyberaanval. De pro-Russische hackersgroep Net-Worker Alliance claimt verantwoordelijk te zijn voor de aanval.

Mogelijk is er sprake van een DDoS-aanval. Bij zo’n aanval wordt een website of een server overspoeld met verkeer, waardoor een pagina onbereikbaar wordt voor gebruikers. Directeur Meiltje de Groot laat aan het ANP weten niet te kunnen bevestigen dat het om zo’n aanval gaat. Wel noemt ze het erg vervelend. De Groot benadrukt dat andere systemen op de luchthaven nog gewoon werken.

Behalve Groningen Airport Eelde had ook Schiphol last van een DDoS-aanval. Die aanval duurde een half uur, maar de website bleef bereikbaar dankzij maatregelen van de IT-afdeling. De website van Airport Eelde is in het begin van de avond weer bereikbaar, maar reageert nog wel langzamer dan gebruikelijk.