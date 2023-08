Waterbedrijf: “Terug van vakantie? Spoel de leidingen door”

Mensen die terug komen van vakantie, doen er verstandig aan om de waterleidingen in hun woning goed door te spoelen. Met dat advies komt het Waterbedrijf Groningen.

Wanneer je op vakantie bent staat het water in de leidingen een tijdje stil. Dit kan als gevolg hebben dat de kwaliteit van het water negatief beïnvloed wordt. Zo kan de smaak en geur van het water anders zijn dan dat je gewend bent. Ook kunnen er bacteriën ontstaan in stilstaand water. Om dit op te lossen is het verstandig om bij thuiskomst alle kranen even open te zetten waarmee de leidingen doorgespoeld worden.

Aantal minuten doorstromen

Het Waterbedrijf deelt op sociale media ook een aantal tips. Zo is het volgens de waterbeheerder slim om als eerste het toilet door te spoelen. Vervolgens zijn de waterkranen aan de beurt. Daarbij is het belangrijk om de warme en de koude kraan tegelijkertijd open te draaien en een aantal minuten te laten doorstromen. Tot slot is de douchekop aan de beurt. “Spoel de douchekop door, ondergedompeld in een gevulde emmer met water, zodat verneveling voorkomen wordt.”

Al het water dat je gebruikt om de leidingen door te spoelen kan opgevangen worden in een emmer of teil, dat vervolgens gebruikt kan worden voor de planten, of het wassen van de ramen, auto of caravan.