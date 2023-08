Wandelpaden in het Noorderplantsoen dit weekend waarschijnlijk weer open

Twee wandelpaden in het Noorderplantsoen zijn deels afgesloten omdat verschillende populierbomen dreigen om te vallen. De gemeente heeft de situatie onder controle en is druk bezig met het behoud van de bomen.

‘Na de storm Poly is er een boom omgevallen en naar aanleiding daarvan hebben we besloten de andere bomen die ook geknot waren te controleren en daaruit is gebleken dat de storm toch best wat invloed heeft gehad op de bomen. We gaan ze nu een klein stukje naar beneden zagen om ze wel te kunnen behouden maar dat het wel veilig is voor iedereen’, vertelt boomverzorger van de gemeente Groningen, Marco Schuiling. Het knotten van bomen is het ontdoen van de top of zijscheuten.

Behouden en niet kappen

Van de zes bomen waar de gemeente zich over ontfermt wordt er één gekapt. Deze boom stond al op denominatielijst en zou eigenlijk dit najaar worden gekapt. ‘Die nemen we nu in de werkzaamheden mee’.

Vermoedelijk zijn de wandelpaden dit weekend weer open.