Waarschuwing voor blauwalgen in Paterswoldsemeer

Foto: André Huitenga

Voor het Paterswoldsemeer geldt een waarschuwing. Mensen die deze dagen een duik in het meer willen nemen moeten rekening houden met blauwalgen. Dat meldt de website zwemwater.

Uit een recente controle bleek dat er bij De Lijte, aan de zuidzijde, blauwalgen werden aangetroffen. Voor het meer geldt niet een negatief zwemadvies, maar wel een waarschuwing. Blauwalg kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. Het is een bacterie die zich in opwarmend water snel ontwikkelt. De bacterie vormt een drijflaag waarin gifstoffen worden gevormd.

Voor andere zwemlocaties in de gemeente gelden geen waarschuwingen. Net buiten de gemeente, bij Garnwerd, geldt er wel een negatief zwemadvies voor het Reitdiep. Uit een controle is gebleken dat de waterkwaliteit daar onvoldoende is. Meer informatie over de waarschuwingen vind je op deze website.