Vrijdag bewolkt met af en toe regen en kans op onweer; koeler weekend met buien, maar ook af en toe zon

Foto: Robert van der Veen

De aankomende dagen begint de temperatuur aan een daling. De laatste dag voor het weekend brengt een aantal natte periodes en van de zon zullen weinig stralen neerdalen. Het weekend brengt meer zonneschijn, maar ook een aantal buien. Daarnaast wordt het aanmerkelijk koeler.

Vrijdag begint bewolkt en benauwd. In de ochtend en gedurende de middag kan er heel plaatselijk al een klap onweer slaan, maar de buienactiviteit blijft beperkt. Kort voor de avond wordt de kans op een bui groter en is ook een onweersbui niet uit de lucht. In de tweede helft van de avond neemt de kans op regen wat af en valt er nog hier en daar een bui. De thermometer zal al vroeg op de vrijdag meer dan 18 graden aanwijzen, maar hoger dan 21 graden zit er op de meeste plaatsen niet in. De wind draait gedurende de dag flink, van het zuiden naar het noordwesten, maar is niet sterk.

Het weekend blijft even wisselvallig, al laat de zon zich wel weer af en toe zien. De zon wil zaterdag wat vaker door het wolkendek breken dan zondag. Op de eerste dag van het weekend lijkt het erop dat er met name in de middag kans is op een bui. De temperatuur blijft steken op 21 graden, bij een matige wind die weer naar zuidoostelijke richting is gedraaid. Zondag is de kans op een bui groter, met name in de middag. Toch is het wolkendek niet altijd gesloten en heeft de zon ook een kans. De temperatuur komt uit op een graad of twintig, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten.

Het licht wisselvallige weer houdt na het weekend aan, bij 19 of 20 graden en een matig windje. Pas in de tweede helft van volgende week zou het weerbeeld weer om kunnen slaan.