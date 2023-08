Monica Hofman na jaren in Utrecht terug in Groningen met solovoorstelling in container

Actrice Monica Hofman uit Groningen is net afgestudeerd als actrice op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Met haar eerste zelf geproduceerde voorstelling, die de titel ‘Spelersgoud’ draagt, speelt Hofman de komende dagen in een container op Noorderzon.

Monica Hofman is al van jongs af aan geïnteresseerd in theater. Na eerst de vooropleiding van het NNT (Noord Nederlands Toneel) te hebben gedaan, vertrok Hofman naar Utrecht voor een opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten. Na stages bij het Nieuw Utrechts Toneel, de Veenfabriek en Bambie keert ze terug naar het noorden met haar eerste zelf geproduceerde voorstelling: Spelersgoud.

Het stuk is geïnspireerd op The Passion en op het overlijden van de moeder van Monica. Het lijden van de mens staat hierin centraal. Spelersgoud is te zien tot en met maandag 21 augustus in één mini-podia in de ‘container-hub’ op Noorderzon.