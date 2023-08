Voorlopig nog geen einde aan wisselvalligheid, maar terugkeer zomer begint zich af te tekenen

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De komende dagen lijkt er nog geen einde te gaan komen aan het wisselvallige weer in Groningen. Tot en met het einde van het weekend houdt de hemel het geen dag droog. Maar na een weekend met af en toe flinke regen lijkt de buienactiviteit vanaf maandag af te nemen richting een terugkeer van de zomer in de loop van de komende week.

Vrijdag brengt vooralsnog geen soelaas, hoewel de buien waarschijnlijk niet zo talrijk en heftig lijken te worden. De ochtend begint nog met wat zon tussen de wolken, maar tegen de middag betrekt het verder en kan er weer een lokale bui vallen. Dat alles bij een maximumtemperatuur van 20 graden en een matige noordwestenwind. In de avond en nacht wordt het droger en kan ook de avondzon zich nog wat laten zien.

In het weekend neemt de buienactiviteit weer wat toe. Zaterdag begint opnieuw droog en rond het middaguur trekt er weer een regenfront over de provincie. Het aantal buien neemt in de loop van de middag toe en worden dan ook heviger. Warmer dan 19 graden wordt het niet. De wind is dan naar het zuiden gedraaid. Zondag lijkt droger te gaan verlopen, maar in de middag kunnen er opnieuw een paar buien naar beneden komen. De wind is dan weer naar het noordwesten gedraaid en waait matig, opnieuw bij maximumtemperaturen van 18 of 19 graden.

In de eerste dagen van de komende werkweek lijkt de buienactiviteit af te nemen, al wil het in eerste instantie nog niet echt vlotten qua zonneschijn en temperatuur. Waarschijnlijk komt daar in de tweede helft van volgende week verandering in, wanneer een hogedrukgebied onze richting op schuift. Dat zou betekenen dat vanaf donderdag weer flink wat zonneschijn is en de temperatuur oploopt naar 25 graden op woensdag. De verwachting is dat dit weerbeeld doorzet.