Volksvermaken heeft programma Groningens Ontzet rond

Foto via KVV (Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken)

Wolter Kroes, Frans Duijts, René Karst en Thomas Berge op de Vismarkt, een nog nooit zo grote Groote Maaltijd en een festival voor kinderen op de Westerhaven. Dat en meer staat het laatste weekend van augustus (en de maandag erna) op het programma tijdens de drie dagen durende festiviteiten rond de viering van het Ontzet van Groningen.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken maakte donderdagavond bekend dat het programma voor 26, 27 en 28 augustus definitief rond is. De KVV pakt wel uit met een uitgebreider programma van drie dagen. Voor kinderen wordt zaterdag 26 augustus een deel van het winkelgebied Westerhaven vrij gemaakt voor een festival met tal van mogelijkheden om zich te vermaken. Het Museum aan der A verzorgt gedurende twee dagen het Bommen Berend Jeugdtheater. Op de Vismarkt zetten vier muziekkorpsen op de zaterdag hun beste beentjes voor om de traditionele taptoe kleur en klank te geven.

Op de zondag is er op de Vismarkt een GP Formule 1-terras inclusief muziekpodium. Voor liefhebbers van klassieke muziek (met een speels tintje) speelt het Noord Nederlands Orkest onder het motto Love is in the Air zondagavond op de Ossenmarkt.

Maandag 28 augustus is, zoals vanouds, de hoofdmoot van het drie dagen durende feestprogramma. Naast de gebruikelijke kranslegging, herdenking en de paardenkeuring is de inmiddels vertrouwde Groote Maaltijd dit jaar groter dan ooit. Zuurkool en een gehaktbal zo groot als een kanonskogel worden dit jaar voor het eerst in de Akerk opgediend. Voorafgaand aan de afsluitende festiviteiten aan de Zuiderhaven kunnen liefhebbers van Nederlandstalige muziek hun hart ophalen op de Vismarkt met de komst van de RadioNL Zomertoer. Bekende artiesten als Wolter Kroes, Frans Duijts, René Karst en Thomas Berge staan op de playlist.

Alle informatie over de activiteiten op en rond 28 augustus is te vinden op de website van Volksvermaken.