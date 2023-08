Volgende week met de trein via Amersfoort? NS adviseert omrijden via Deventer en meer tijd te nemen

Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

Volgende week maandag tot en met vrijdag rijden er geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Zwolle. De NS adviseert reizigers van en naar Groningen om een half uur extra reistijd in te plannen voor omreizen via Deventer.

ProRail werkt volgende week aan het spoor bij ’t Harde. Daar worden het spoor, de wissels en de wisselverwarming vernieuwd.

De NS zet bussen in tussen Nunspeet en Zwolle, maar de treinvervoerder adviseert reizigers die Zwolle, Groningen of Leeuwarden als bestemming hebben, of reizigers die vanuit deze plaatsen richting Amersfoort reizen, om te rijden via Deventer.

Dat kost wel extra reistijd: ongeveer een half uur, zo schat de NS. De vervoerder adviseert reizigers daarnaast voor vertrek de Reisplanner te checken.