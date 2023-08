‘Volgend jaar geen energietoeslag voor minima’

Het demissionaire kabinet is niet van plan om de energietoeslag van 1300 euro volgend jaar opnieuw uit te keren aan mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Dat melden ingewijden in Den Haag aan de NOS.

Ook een verhoging van de zorgtoeslag, waar eerder nog wel rekening mee werd gehouden, is niet opgenomen in de Rijksbegroting voor volgend jaar. De energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een laag inkomens was vorig jaar en dit jaar één van de maatregelen om de hoge energierekeningen te compenseren. De verwachting was dat de regeling een jaar verlengd zou worden.

Wel zou de huurtoeslag met zo’n 400 euro per jaar worden verhoogd. Het kindgebonden budget voor het eerste kind stijgt met 750 euro per jaar. Ook blijft het Noodfonds Energie bestaan, voor mensen die niet uitkomen met hun energierekening.

Het kabinet gaf eerder deze maand aan dat het aantal mensen in armoede kan toenemen tot zo’n 1 miljoen mensen. Minister Kaag van Financiën zei woensdagavond, nadat er een akkoord over de begroting was bereikt, dat het kabinet dat wilde voorkomen. Het kabinet wil 2 miljard euro uittrekken voor koopkrachtmaatregelen. Wat dat inhoudt, wordt waarschijnlijk pas duidelijk op 19 september, Prinsjesdag.