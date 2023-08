Vogelliefhebbers zoeken in Corpus den Hoorn naar de kwak: “Volgens mij heb ik ‘m op de foto”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is de afgelopen dagen druk met vogelliefhebbers in de wijk Corpus den Hoorn. In de wijk is de kwak gesignaleerd, een zeldzame vogel die op de rode lijst van bedreigde diersoorten staat.

Terwijl de zon langzaam ondergaat, en de omgeving van de Boerhaavelaan in een goudgeel licht zet, lopen verschillende mensen met grote fotocamera’s richting de nabijgelegen vijver. “Bijzondere vogelwaarnemingen worden gedeeld via verschillende websites”, vertelt één van hen. “Hier in de wijk is de kwak gezien, en die is behoorlijk zeldzaam, dat we deze toch zeker ook even met onze eigen ogen willen zien.”

“Mensen met dure apparatuur lopen hier rond”

Een buurtbewoner ziet het gelaten toe. “Dit speelt sinds afgelopen weekend. De vogel werd hier gezien, en dan wordt zulke informatie gedeeld. Vooral in de avonduren zie je hier mensen met dure apparatuur rondsjouwen. Iedereen wil een foto maken van de vogel.” Op de vraag of het niet vervelend is, zegt de bewoner: “Ik vind het wel mooi. Deze vogelliefhebbers komen overal vandaan. Je ziet hele jonge mensen, maar ook gepensioneerden die hier op af komen. En ze gedragen zich netjes. Ik heb er geen last van.”

Klik, klik, klik

“Kro-AAk!” of “wrah”. De kwak heeft een kenmerkende roep. Een geluid dat op deze woensdagavond niet gehoord wordt. Maar toch worden de liefhebbers niet teleurgesteld. “Daar zit ie”, fluistert één van de vogelspotters. “Daar op die tak van die boom.” Klik, klik, klik, klinken de fotocamera’s. Met zijn zwarte kruin en grijze borst lijken kwakken opvallende vogels, toch moet je goed zoeken.

Ernstig bedreigd

Volgens de Vogelbescherming wordt de vogel ernstig bedreigd in het voortbestaan in ons land. Tussen 1995 en 2007 werden er jaarlijks ongeveer vijftig broedparen geteld. Tegenwoordig ligt dit aantal tussen de dertig en de veertig. De kwak is een vogel uit de familie van de reigers. Het is een koloniebroeder die vooral in moerasgebieden voor komt. De vogels foerageren vooral tijdens de nachtelijke uren. Ondanks dat ze omschreven worden als een opvallende vogel, worden ze niet vaak gezien. Dit komt door hun nachtelijke en verborgen levenswijze.

Of het in Corpus nog lang druk blijft met vogelliefhebbers? “Het is een mooie vogel, ik ben blij met de foto’s die ik heb kunnen maken.”