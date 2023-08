Voetballers horen rookmelder en grijpen direct in: “Heel mooi voorbeeld van om elkaar denken”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest maandagmiddag in actie komen vanwege een woningbrand aan de Boekweitstraat. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.30 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Op straat waren een aantal mensen aan het voetballen”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Op een gegeven moment hoorden zij een rookmelder. Ze zijn direct poolshoogte gaan nemen en ontdekten dat het piepende geluid uit een woning kwam. Daarop hebben ze de brandweer gebeld.”

Rookschade

Brandweerlieden hebben de deur van de woning geforceerd om binnen te kunnen komen. Uit onderzoek bleek dat er een pannetje op het vuur stond. De bewoners waren niet thuis. “Wij hebben de pan van het fornuis gehaald en de situatie veiliggesteld. Er is wat rookschade in de woning ontstaan. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

“Groot compliment”

Nog even terug naar de alerte voetballers: “Ja, daar zijn we heel blij mee. Echt een groot compliment. Het is mooi voorbeeld van om elkaar denken. Van noaberschap. Je constateert iets en je handelt. Daardoor hebben we als brandweer op tijd in kunnen grijpen en zijn de gevolgen beperkt gebleven. En het laat ook tegelijkertijd de waarde van de rookmelder zien, dat deze apparaten heel belangrijk zijn om te hebben in je woning.”