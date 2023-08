Voetbalfeest bij FC Groningen zorgt rotzooi rondom stadion, gemeente begonnen met opruimen

Het was een gezellige vrijdagavond in de Euroborg. Dat bleek ook uit de hoeveelheid afval dat het hele weekend rondom het stadion lag. De gemeente is ondertussen begonnen met het opruimen van de plastic bekertjes en andere rotzooi.

FC Groningen wist in de eerste competitiewedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie met 4-1 te winnen van Jong Ajax. De Groningse doelpunten waren afkomstig van Marco Rente, Tomáš Suslov, Romano Postema en Johan Hove. Volgens supporters heerste er een enorm goede sfeer in het stadion, met onder andere een sfeeractie van de fanatieke supportersgroep.

John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging, kijkt tevreden terug op de avond:

Zo, eindelijk thuis. Maar ik stuiter nog meer dan voor de wedstrijd. Wat heerlijk om na een jaar ellende dit weer mee te maken. Genoten vanaf het moment op het bierplein tot het doeg zeggen in het home. Wat zijn we samen toch een fantastische club. 💚🤍@SVFCG @fcgroningen pic.twitter.com/nMQhUfWfCD — John de Jonge (@JohndeJonge1) August 12, 2023

Maar de gevolgen van het voetbalfeest zijn nog steeds duidelijk. De voetbalclub is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de omgeving rondom het stadion, aldus de gemeente. Wouter Gudde, algemeen directeur bij FC Groningen, laat aan RTV Noord weten dat het niet de bedoeling is om zoveel afval te laten rondslingeren. De directeur zegt dat het in de toekomst eerder zal worden opgeruimd.

De gevolgen van het voetbalfeest waren duidelijk aanwezig:

Ik gun @fcgroningen hun feestje vrijdag, maar is dit nu echt nodig? En door harde wind ligt het nu door de hele wijk. @gem_groningen hoop dat er afspraken worden gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Wie gaat het opruimen? #grojaj #groningen #afval@Sikkom050 pic.twitter.com/DGtPJlre7a — Jeffrey (@JeffreyvdWal) August 13, 2023