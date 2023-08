Voedselbank ziet afname aantal klanten: “Komende herfst houden we rekening met een toename”

Maria Jongsma, bestuursvoorzitter van de Voedselbank

Het aantal klanten dat gebruik maakt van de Voedselbank in de stad is de afgelopen periode afgenomen. Maar of dat nu goed nieuws is?

“We zijn teruggegaan van 800 gezinnen naar ongeveer 600 gezinnen die op dit moment van ons afhankelijk zijn”, vertelt Maria Jongsma. “Met deze daling hielden we al rekening. We zien het iedere zomer, en niet alleen wij, maar ook in andere regio’s speelt dit. Het is mooi weer, en gezinnen zijn minder geld kwijt aan energiekosten waardoor er meer geld overblijft voor bijvoorbeeld boodschappen. Voor komende periode verwachten we wel weer een toename. Maar we weten dat als dit aantal gaat groeien naar opnieuw 800, dat we dit kunnen behappen. We hebben die capaciteit. En dat stelt gerust.”

Kortingsacties bij supermarkten

Ook qua aanbod maakt Jongsma zich geen zorgen, hoewel er wel wensen zijn. “Het is een rijke periode waarbij er op dit moment volop geoogst wordt. Dankzij verschillende samenwerkingsverbanden, die we hebben, komt verse groente bijvoorbeeld bij ons terecht. Zo hebben we op dit moment veel tomaten en paprika’s. Maar wensen zijn er ook. Het aantal producten dat bij supermarkten vandaan komt, en naar ons doorstroomt, is nog altijd karig. Dit komt door de 60% kortingsacties die supermarkten uitdelen aan hun klanten op de laatste dagen dat producten verkocht kunnen worden. Dat hakt enorm in op onze voorraden.”

“Op de ene dag drie broden, op de andere dag een half brood per gezin”

Wanneer het gaat om tekorten is Jongsma duidelijk: “Vlees, kaas, vis en brood, dat blijft een probleem. Bij brood hebben we op de ene dag bijvoorbeeld te veel brood. Dan geven we drie broden per gezin mee. Op andere dagen kunnen we niet meer dan een halve brood per gezin uitdelen. We maken daarbij al gebruik van de vriezer, waar we brood in bewaren, zodat we dit kunnen uitgeven op momenten wanneer het nodig is.”

