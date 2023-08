Voedselbank helpt klanten de gezonde keuze te maken met recepten en kookboek

Bij de De Voedselbank Groningen kan het zo maar zijn dat er elke week weer andere producten in de schappen liggen. Soms kan het zo zijn dat er producten zijn waarvan de klanten niet precies weten wat ze er eigenlijk van kunnen maken. Daarom besloot de Voedselbank hun klanten een handje te helpen.

Net als in de supermarkt is er sinds kort een rekje met recepten. Een speciale werkgroep bekijkt welke producten er zijn en gaat aan de slag. De recepten zijn allemaal redelijk eenvoudig. Ook hoeven klanten niet veel bijzondere dingen in huis te hebben om de recepten te maken. Voorzitter van de Voedselbank, Maria Jongsma vind het leuk én belangrijk: “We merken dat mensen niet altijd de meest gezonde keuzes maken. Mensen in armoede hebben hun hoofd vaak helemaal vol en dan is er weinig ruimte om daar over na te denken. Op deze manier stimuleren we en helpen we ze een handje mee.”

Klanten reageren positief op de recepten: “Mensen zijn heel erg enthousiast. Van ‘goh, daar had ik helemaal niet aan gedacht’! Of dat ze een week later terugkomen en zeggen: ‘Ik heb het geprobeerd en het was heel lekker,” vertelt Jongsma. Ook krijgen nieuwe klanten van de Voedselbank een kookboek met gezonde recepten. Het kookboek werd gemaakt door de Voedselbank Westerkwartier.