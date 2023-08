Vincent is slechtziend, maar met de aangepaste boot van SailWise kan hij toch zeilen

Vincent aan het roer

Stadjer Vincent Blaauw doet 25 en 26 augustus mee aan de Kustzeilers 24 uurs zeilrace, het grootste zeilevenement van Nederland waar zo’n 400 kajuitzeilboten aan deelnemen. Ze hebben één doel: zoveel mogelijk mijlen maken in 24 uur. Vincent zeilt mee met de unieke catamaran Beatrix: een zeilboot voor mensen met een beperking.

Het is de tweede keer dat deze boot van SailWise meevaart. Sailwise organiseert watersportvakanties voor mensen met een beperking. De organisatie heeft aangepaste boten, steigers en accommodaties om zeilen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Rolstoeltoegankelijke zeilboot

Vincent is zelf slechtziend: “Zonder hulp van een vrijwilliger kan ik niet zeilen. Een ondersteunende matroos moet mij vertellen of ik op koers blijf.” Speciaal voor mensen zoals Vincent heeft Beatrix een spraakfunctie op de navigatie. “Als wij coördinaten intypen, geeft de navigatie aan of ik meer stuurboord of bakboord moet varen. En er staat een vrijwilliger naast me die aanwijzingen geeft. Daarnaast zijn er reliëfkaarten: kaarten met puntjes of streepjes die uit het papier komen, zodat ze voelbaar zijn.”

De boot is ook rolstoeltoegankelijk, met een gelijkvloers dek en een lift. “Het roer staat iets hoger dan normaal. Mensen met een rolstoel kunnen dan omhoog worden gelift, zodat ze achter het roer komen te zitten en over de boot heen kunnen kijken.” Daarnaast is het roer van het schip uitgerust met een joystick voor mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn aan hun armen en het schip zo met hun kin kunnen besturen.

Kustzeilers 24 uur Zeilrace

Het doel van de race is om in 24 uur zoveel mogelijk mijlen te varen. Je mag zelf kiezen in welke haven je begint en welke route je vervolgens vaart. “Wij beginnen met de Beatrix in Stavoren en eindigen in Medemblik. Dat moet uiterlijk tussen half 6 en 7 uur ’s avonds, anders worden we gediskwalificeerd”, vertelt Vincent, die zelf in De Wijert in Groningen woont.

In het IJsselmeer liggen verschillende boeien met nummers en letters. Tijdens de zeilrace vaar je zo veel mogelijk rakken; een rak is de afstand tussen boei A en boei B. Elke zeilboot mag maximaal twee keer langs een boei varen. Dan wordt met GPS aan de organisatie doorgegeven waar de boot op het meer is. Zo kan de gevaren afstand worden bijgehouden.

‘Beperking vergeten’

“Ik heb er echt heel veel zin in!” zegt Vincent enthousiast. “Door te zeilen kan ik mijn visuele beperking vergeten. Je bent een team en als deelnemer doe je overal aan mee. Niks is te gek. Je geniet: van de wind, de zon, het water.”

Om te kunnen blijven zeilen, heeft de Stadjer een crowdfunding opgestart. “We willen dat de Beatrix behouden blijft en daarvoor is deze winter groot onderhoud nodig.” Het was een cadeau van koningin Beatrix in 2005 en we willen het schip graag in ere houden. Het is belangrijk dat mensen met verschillende handicaps deze boot kunnen blijven gebruiken.” SailWise organiseert zelf ook een crowdfunding voor de boot.

Je kunt de wedstrijd volgen op de website van de organisatie. Daar kun je tussenstanden en foto’s vinden.