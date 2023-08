Vijf derdelanders in Groningen overgeplaatst

Foto: Chris Bakker

Vijf derdelanders in Groningen zijn overgeplaatst naar het COA. Zij zijn gevlucht uit Oekraïne, maar komen uit andere landen en studeerden of werkten in Oekraïne.

De derdelanders hebben de keus om asiel aan te vragen of om de gemeentelijke opvang te verlaten en terug te keren naar hun land van herkomst. Het rijk vergoedt de kosten die gemeentes maken voor derdelanders per september niet meer. De derdelanders die hun asielaanvraag bij de IND willen voortzetten worden overgeplaatst vanuit de gemeentelijke opvang naar het COA. De overige derdelanders moeten de gemeentelijke opvang per 4 september verlaten.

Mogelijk wordt er in samenwerking met andere Groninger gemeenten en het COA een plan van aanpak opgesteld. De derdelanders die hun asielaanvraag willen voortzetten zijn vanaf deze week vanuit de gemeentelijke opvang gefaseerd overgeplaatst naar het COA, een provinciale operatie waarin de Groninger gemeenten samenwerken met het COA.

In Nederland zijn in totaal circa 4.660 zogenoemde derdelanders.