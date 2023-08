Viaduct onder Van Ketwich Verschuurlaan weer open, oprit en afrit afgesloten

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Vanaf zaterdag 12 augustus is de doorgang onder het viaduct van de Van Ketwich Verschuurlaan weer open. De afrit en oprit worden dan wel afgesloten.

Deze zomer wordt de oostzijde van de A28 ingericht. Hierdoor was de doorgang onder het viaduct van de Van Ketwich Verschuurlaan tijdelijk afgesloten, dit om het viaduct over de straat aan te pakken. Aankomende zaterdag is de doorgang weer open. In de nacht van vrijdag op zaterdag, tussen 20.00 uur en 06.00 uur, is de A28 van Haren tot aan het Julianaplein afgesloten. Dit om de nieuwe situatie klaar te zetten.

Door deze nieuwe situatie worden ook de afrit en oprit van de Van Ketwich Verschuurlaan tot vrijdag 25 augustus 22.00 afgesloten. Hierdoor verschuiven de werkzaamheden naar het noorden van de A28. Eind augustus moeten alle werkzaamheden aan de toegangsweg klaar zijn.