Verzamelaar van putdeksels hoeft niet naar de cel, maar moet afkicken

foto: politie Noord Nederland

Een 40-jarige Groninger krijgt geen celstraf voor de diefstal van minimaal 85 putdeksels uit de straten van Groningen en Haren. Wel moet hij zich in een kliniek laten behandelen voor zijn drugsverslaving. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De man verkocht de putdeksels aan een handelaar in oud ijzer. De verdachte zei het geld nodig te hebben om kerst te vieren met zijn dochter. Hij was in januari aangehouden en ging na zijn vrijlating, enkele dagen later, opnieuw in de fout, met een groot aantal diefstallen uit auto’s en woningen. Bovendien pinde hij geld voor drugsdealers die deze passen gestolen hadden.

De man zit sinds een kleine drie maanden weer in de cel. Volgens zijn advocaat is hij afgekickt. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf of, met een proeftijd van drie jaar. Over een maand is er plaats voor hem in een kliniek.