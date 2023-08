Verslaafde Stadjer (22) veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor bankhelpdeskfraude

Foto: Nikita Belokhonov via Pexels

Een 22-jarige man uit Groningen is donderdag veroordeeld tot anderhalf jaar cel (waarvan 8 maanden voorwaardelijk), omdat hij meerdere slachtoffers (voornamelijk ouderen) duizenden euro’s afhandig wist te maken met bankhelpdeskfraude.

Dat melden het Algemeen Dagblad en het Dagblad van het Noorden.

Tyrone W. gaf zich in april vorig jaar uit voor bankmedewerker bij een oudere dame uit Haaksbergen. De Stadjer overtuigde de vrouw voldoende van zijn vermeende werk en de dame gaf hem zijn bankpas met pincode mee. W. verhoogde via de iPad van de vrouw nog even de opnamelimiet bij geldautomaten. Na zijn bezoek haalde W. geld van de rekening van de vrouw bij een flappental.

Nog eens vier andere (voornamelijk oudere) mensen werden het slachtoffer van de truc van W. Dat kost de Stadjer nu tien maanden onvoorwaardelijke celstraf. De Groninger had kunnen weten dat hem een celstraf boven het hoofd hing. Toen hij in april werd opgepakt, was het nog maar drie weken geleden dat hij werd veroordeeld voor eerdere internetcriminaliteit. De rechtbank legde hem toen drie weken voorwaardelijke celstraf op. Die moet hij nu, naast de tien maanden in het cachot, ook uitzitten. Daarnaast moet de Stadjer zich na zijn straf melden bij een instelling voor verslavingszorg en mag hij alleen onder begeleiding wonen.