Vermoedelijke doorrijder na botsing bij Haren; ook scooter onderuit bij station (update)

Foto: 112 Groningen

Na een botsing met een personenauto op de dr. E.H. Ebelsweg bij Haren is donderdagmiddag waarschijnlijk een betrokken scooterbestuurder doorgereden.

De bestuurders van beide voertuigen bleven ongedeerd door het ongeluk. Alleen de bestuurster van de auto bleef wachten op de hulpdiensten, aldus omstanders. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurster van de auto na te kijken.

Enige tijd na het ongeluk aan de dr. E.H. Ebelsweg vond er een tweede ongeluk met een scooter plaats in Haren. Dit keer ging een scooterrijder onderuit bij het station in het dorp. Het is niet bekend of dit dezelfde scooterrijder is.

Een ambulance kwam ter plaatse bij het station om de scooterrijder te helpen. De bestuurder van deze scooter is naar een ziekenhuis overgebracht met onbekend letsel.