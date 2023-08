Verhuizing dagopvang naar Spilsluizen voltooid

Het Leger des Heils heeft dinsdag de verhuizing van de dagopvang voor dak- en thuislozen afgerond. De dagopvang is verhuisd van de Kostersgang naar de Spilsluizen.

De verhuizing is de uitkomst van de fusie tussen Vereniging Open Hof en het Leger des Heils. Een van de resultaten daarvan is de concentratie van de opvang aan de Spilsluizen. De locatie aan de Kostersgang voldeed niet meer: het pand is te klein.

De locatie ‘De Spilsluizen’ biedt plek aan 70 mensen. wie dak- en thuisloos is kan daar terecht voor een praatje, iets te eten, een kop koffie en een douche. De dagopvang is elke dag open tussen 10.30 uur en 17.30 uur. Op maandag, woensdag en vrijdag is de de opvang ook ’s avonds open tot 21.00 uur.