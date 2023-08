Veel schade bij verkeersongeluk Paterswoldseweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Paterswoldseweg zijn zondagavond twee voertuigen fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.20 uur ter hoogte van de kruising met de Muntinglaan. “Het is gebeurd onder het viaduct”, vertelt Ten Cate. “Eén van de voertuigen staat op de middengeleider, de andere auto is tegen een aantal hekken tot stilstand gekomen. Een verkeerspaal ligt omver en glas en persoonlijke spullen liggen op straat. De rode auto heeft schade aan de bestuurderszijkant, de andere auto is beschadigd aan de voorkant. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan.”

Twee personen zijn door ambulancemedewerkers gecontroleerd. “Omstanders vertellen dat de inzittenden van de andere auto rennend gevlucht zijn in de richting van de Laan van de Vrede. Agenten zijn op locatie een onderzoek gestart.” Vanwege het ongeluk is de weg volledig afgesloten.