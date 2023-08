Overleden persoon aangetroffen in brandend pand binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Folkingedwarsstraat is maandagavond brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij.

De melding van de brand kwam rond 22.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een pand in de binnenstad gaat werden er direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “Brandweerlieden zijn met een brandslang de woning ingegaan”, beschrijft nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl de situatie. “Ook is er afgelegd op een brandkraan in de straat. Bij de brand komt veel rook vrij. De weg is afgesloten.”

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er een brand woedt op de eerste verdieping van een pand. De brand probeert men onder controle te krijgen via een binnenaanval. Ten Cate: “In de straat staan twee ambulances. Met zichtschermen wordt het zicht op de situatie ontnomen.” Of er mensen gewond zijn geraakt is op dit moment nog onbekend.

Dit bericht wordt later verder aangevuld.

