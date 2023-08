Veel belangstelling bij eerste Indië-herdenking op Martinikerkhof (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De eerste Indië-herdenking op het Martinikerkhof is dinsdag goed bezocht. Aanwezigen spreken van een mooie en bijzondere avond.

Het is dinsdag precies 78 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. Nadat nazi-Duitsland in mei 1945 capituleerde ging de oorlog in Azië nog onverminderd door, waaronder op Nederlands-Indië. Twee atoombommen op de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima dwongen het Japanse keizerrijk uiteindelijk om de onvoorwaardelijke overgave te tekenen. Bij de herdenking dinsdag staan de verhalen van onder andere Molukse, Surinaams-Javaanse en Indische Nederlanders centraal.

Komende jaren grotere herdenkingen

In Groningen vindt er al jarenlang een herdenking plaats in Marum. Op aangeven van initiatiefnemer en PvdA-fractievoorzitter Els van der Weele vindt er nu ook een herdenking in de stad plaats. Maandag sprak Van der Weele de wens uit dat de herdenking de komende jaren gaat groeien, waar in de toekomst ook het onderwijs bij betrokken gaat worden.

Floreshuis

De herdenking op het Martinikerkhof begon met een welkomstdans gevolgd door een toespraak van burgemeester Koen Schuiling (VVD). Na het lied ‘Indische Onze Vader’ werd er één minuut stilte in acht genomen en werden er kransen gelegd. Vervolgens was er ruimte voor verschillende toespraken. Bij de herdenking waren enkele honderden mensen aanwezig. In de avonduren vindt er een programma plaats in het Floreshuis in de Korrewegwijk.