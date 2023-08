Veel activiteiten tijdens Open Monumentendag op 9 en 10 september

Foto Ecco van Oosterhout. Pepergasthuis

Tientallen kerken, molens, gasthuizen en gebouwen in de gemeente Groningen openen op zaterdag 9 en zondag 10 september hun deuren tijdens de Open Monumenten Dag.

Thema van deze dag, of eigenlijk dagen, is ‘Levend erfgoed’. Daaronder verstaan we de tradities en gebruiken die kenmerkend zijn voor een regio, zoals de taal, volksverhalen, ambachten, eten en drinken, dieren- en plantengewassen en jaarlijkse vieringen, zoals Groningens Ontzet.

Er is voor jong en oud van alles te zien en beleven. Naast het bezoeken van monumenten kunnen belangstellenden luisteren naar verhalenvertellers, flitslezingen en mini-concerten, een tijdelijke tentoonstelling bezoeken en meedoen aan een stadswandeling.

Voor sommige activiteiten moet gereserveerd worden. Het gehele programma is te vinden op de website http://www.openmonumentendag.nl/groningen.