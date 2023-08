Vanaf zondag maand lang werkzaamheden aan noordelijke ringweg

Foto: Google Maps

Vanaf aanstaande zondag moet het verkeer op de noordelijke ringweg rekening houden met hinder. Tot en met 6 oktober krijgt de N370 bij Stad een onderhoudsbeurt.

De noordelijke ringweg krijgt komende maand onder meer nieuw geluidsreducerend asfalt. Ook krijgen de viaducten een opknapbeurt, worden bomen en bosjes langs de weg gesnoeid en vinden er reparaties plaats aan geluidsschermen. Ook wordt de waterafvoer langs de weg schoongemaakt.

De provincie Groningen voert de werkzaamheden in vijf fases uit, waardoor er op verschillende delen van Ring-Noord telkens één rijstrook dicht is. Ook worden op verschillende stukken van de weg de op- en afritten afgesloten.

Vanaf zondagavond is dat een week lang het geval vanaf knooppunt Boterdiep tot aan het viaduct op Ring Noord, waar de N361 onderdoor gaat. Behalve een rijstrook in beide richtingen, is ook de verbinding van Ring Oost naar Ring Noord dicht. Volgende week vrijdag schuiven de werkzaamheden op naar het knooppunt Boterdiep zelf. Dan is het gehele knooppunt afgesloten, inclusief de toe- en afritten. De afrit naar bouwmarkt Hornbach en bedrijventerrein ’t Witte Lam blijft open tot de zaterdagavond 9 september.

Vanaf 11 september verplaatsen de werkzaamheden zich naar de andere rijrichting tussen knooppunt Boterdiep en de N361. Dit betekent dat de afrit naar Lauwersoog en de verbinding vanaf Ring Noord naar Ring Oost dicht zijn. Vrijdag 15 september verplaatsen de werkzaamheden zich naar het deel tussen de N361 en de toe- en afrit bij Selwerd. Tot donderdag 21 september 06.00 uur werkt de aannemer op de noordelijke rijbaan. Daardoor is de toerit vanaf de Groningerweg naar Ring Noord dicht, evenals toe- en afrit De Hoogte bij de Bedumerweg en afrit Selwerd. Dat duurt tot 21 september, wanneer het werk zich naar de zuidelijke rijbaan verplaatst tussen Selwerd en het viaduct over de N361. Tot het einde van de werkzaamheden zijn dan de toerit vanaf Selwerd naar Ring Noord dicht, evenals de toe- en afrit naar De Hoogte en de afrit richting Lauwersoog.

De ringweg blijft dus te allen tijde open, maar slechts over één rijstrook langs de werkzaamheden. Gebruikers van de noordelijke ringweg moeten daardoor rekening houden met extra reistijd en omleidingen, die meestal via de eerstvolgende beschikbare toe- en afrit lopen.