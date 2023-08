Vanaf zaterdag kan verkeer weer over één baan A28 richting stad, maar snelweg moet daarvoor wel nacht dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Vanaf zaterdag hoeft het verkeer niet meer via de af- en toerit bij Groningen-Zuid. Aannemerscombinatie Herepoort stelt vanaf dan weer één baan van de A28 open. Ook kan de van Ketwich Verschuurlaan weer open onder het A28-viaduct, maar de af- en toerit blijven nog wel ruim twee weken dicht.

Het verkeer op de A28 richting de stad Groningen moet sinds begin juli via de afrit en de oprit bij Groningen-Zuid rijden om bij het Julianaplein te komen. Deze afsluiting is vanaf vrijdagavond niet meer nodig. Zaterdag wordt er weer over het viaduct over de Van Ketwicht Verschuurlaan gereden, maar nog wel via één rijbaan.

Om de nieuwe situatie klaar te zetten, moet de A28 richting Groningen in de nacht van vrijdag op zaterdag dicht. De afsluiting loopt van Haren tot het Julianaplein.

Vanaf zaterdagochtend kan het verkeer op de Van Ketwich Verschuurlaan ook weer onder het A28-viaduct doorrijden. De op- en afrit naar de A28 blijven nog wel buiten gebruik.