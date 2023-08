Vanaf woensdag rijstrook Ring-Zuid dicht in beide richtingen tussen Euvelgunne en Westerbroek

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Op de N7 tussen Euvelgunne en Westerbroek is vanaf woensdag drie dagen maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Volgens Groningen Bereikbaar is de zuidelijke ringweg ook dicht vanaf de Kielerbocht tot Euvelgunne.

Het verkeer wordt over één rijstrook geleid en wordt dus niet omgeleid via een andere route. Autoverkeer moeten daarom rekening houden met extra reistijd. De op- en afritten langs de zuidelijke ringweg blijven wel beschikbaar.

Ring Zuid was al grotendeels dicht in het gebied tussen de Kielerbocht en Euvelgunne, maar vanaf woensdag is dit gedeelte drie dagen volledig dicht in beide richtingen. Vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur is de ringweg weer open tussen de Kielerbocht en Euvelgunne, maar de rest van Ring Zuid blijft in dit deel van de stad dicht tot en met 31 augustus.