Vanaf maandag weer meer bussen, maar dienstregeling is nog niet weer op niveau

Foto: Qbuzz

De buslijnen in Groningen en Drenthe rijden vanaf komende maandag weer vaker dan in de zomer. Toch voert Qbuzz een speciale ‘nazomerdienstregeling’ in met minder busritten. In het weekend vallen ook ritten weg uit de dienstregeling in Stad vanwege ziekteverzuim onder het personeel.

Op werkdagen rijden de bussen grotendeels dezelfde dienstregeling als tijdens de weken voor de zomervakantie. Lijn 3 rijdt overdag weer vier ritten per uur met extra spitsbussen en tot de herfstvakantie gaan er extra bussen naar Lauwersoog. Ook de nachtbussen beginnen weer met rijden en ook hier wordt de volledige dienstregeling weer opgepakt.

Maar helemaal de oude is de dienstregeling na de zomervakantie nog niet. Qbuzz gaat verder met haar ‘voorzomerdienstregeling‘, die nu de ‘nazomerdienstregeling’ wordt genoemd. De beperking in de reguliere dienstregeling is een gevolg van bezuinigingen die het OV-Bureau doorvoert.

Minder bussen in Stad tijdens weekend door ziekte

Met name de Stad Groningen moet het in het weekend doen met minder busritten. Op zaterdag en zondag rijden de lijnen 3, 4, 7 9 en 10 bijna allemaal de helft minder ritten dan tijdens normale zaterdagen en zondagen. Lijn 19 valt zelfs helemaal weg op zaterdag overdag.

Volgens het OV-Bureau Groningen Drenthe is ziekteverzuim onder chauffeurs de reden om de dienstregeling in het weekend niet helemaal te hervatten. Het hoge aantal ziektes zorgt voor een tekort aan personeel. Volgens het OV-bureau gaat het om een tijdelijke maatregel.