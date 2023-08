United-speler Emeran tekent voor vier seizoenen in de Euroborg

Noam Emeran - Foto via FC Groningen

Het zat er al aan te komen, maar deze donderdag zijn de handtekeningen echt gezet. Aanvaller Noam Emeran is voor vier seizoenen verbonden aan FC Groningen. De club uit Stad neemt de 20-jarige Fransman over van Manchester United.

“Ik heb er zin in”, vertelt de Fransman op de website van zijn nieuwe werkgever. “FC Groningen heeft een goed plan met me en uit de gesprekken bleek dat de club mij goed kende als speler. Dit is voor mij de beste keuze om me zowel op het veld als daarbuiten te ontwikkelen: veel spelen, goals maken, assists geven. Kortom: een betere versie van mezelf te worden.”

Volgens de Fransman kreeg hij bijval voor zijn keuze voor Groningen door gesprekken met oud-United ploeggenoot Donny van de Beek: “Hij vertelde me dat FC Groningen een goede club is, met veel support en familiair. Ik heb een video gezien van de supporters tijdens de vorige thuiswedstijd. Ze willen echt strijden voor hun club en ik wil strijden voor de supporters.”

De 20-jarige vleugelspeler komt naar Groningen, omdat hij te veel concurrentie had bij United om een vaste waarde te worden binnen de hoofdmacht van coach Erik ten Hag, ondanks zijn goede spel tijdens de voorbereiding. De Frans-Rwandese Emeran speelde, na zijn beginjaren bij Entente SSG en Amiens, na zijn overstap naar Engeland voornamelijk in het jeugd- en tweede elftallen van United. Clubs uit heel Europa wilden Emeran op huurbasis vastleggen. Emeran koos daarentegen voor een permanente overstap, naar Groningen dus. Hoewel de details over zijn contract niet bekend zijn gemaakt, profiteert United via een speciale clausule in zijn klaarliggende contract in Groningen wel mee als de Fransman wordt doorverkocht.