Unieke Bommen Berend-puzzel opnieuw te koop: “Het is de hele dag al een gekkenhuis”

Illustrator Frans le Roux kwam vorig jaar met een unieke Bommen Berend-puzzel vanwege het 350 jarig jubileum van het Groningens Ontzet. De puzzel was binnen no-time uitverkocht. Nu is er een tweede, en waarschijnlijk allerlaatste, herdruk verschenen.

“Het is een gekkenhuis”, vertelt Kim Hoetjes van spellenwinkel Wirwar aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. “De puzzel is sinds een aantal dagen bij ons te koop, en vanochtend is er melding gemaakt op sociale media. Het loopt echt storm. Terwijl ik nu nog maar kort met je spreek, zijn er al drie nieuwe bestellingen binnengekomen. Dat is toch prachtig?”

Duizend stukjes

De puzzel waar het om gaat laat verschillende historische taferelen zien, waaronder de beschietingen op de stad met kanonskogels. Ook zijn de loopgraven en studenten en Stadjers te zien die de stad bewaakten en verdedigden. Om de illustratie zo echt mogelijk te maken nam Le Roux contact op met de Groninger Archieven. De puzzel bestaat uit duizend stukjes.

Kim Hoetjes (Wirwar): “Aandacht neemt toe”

Hoetjes: “Vorig jaar was het een compleet gekkenhuis. We zijn toen drie dagen alleen maar bezig geweest met deze puzzel. Online bestellingen, mensen die langs kwamen in de winkel, en er werd telefonisch contact opgenomen. Het was zelfs zo erg dat wanneer we de telefoon neerlegden, direct de volgende beller zich meldde. Zo gek gaat het nu nog niet, maar we zien, zeker nu de aandacht op sociale media toeneemt, dat de aandacht groeit.”

“Vorig jaar hebben er veel mensen misgegrepen”

En het zijn niet alleen mensen uit de stad die zich melden. “Als ik kijk naar de online bestellingen, dan gaan er puzzels naar Zierikzee, naar Maastricht. En begrijp me goed, wij vinden dit prachtig. Dit is super leuk. De reden dat er een tweede druk is gekomen, komt voort uit het gegeven dat er vorig jaar zoveel mensen hebben misgegrepen. Daarom zijn er nog eens duizend puzzels gedrukt. Maar. Ik denk dat dit wel de laatste keer is. Of, misschien moet ik het anders verwoorden: het zou mij verbazen als er nog een druk gaat komen.”

Frederika Cazemier (IShop): “Puzzels gaan overal naar toe”

Behalve bij Wirwar wordt de puzzel ook verkocht bij de IShop bij de Rijksuniversiteit. “Vorig jaar stonden de mensen in lange rijen voor de winkel”, vertelt Frederika Cazemier. “Die proporties heeft het nu nog niet aangenomen, maar als ik om mij heen kijk, dan stromen de bestellingen wel binnen. Puzzels gaan ook overal naar toe. Naar Gelderland, naar Utrecht. Dus de belangstelling is groot.”

“Opbrengsten naar het goede doel”

Vorig jaar gingen de opbrengst volledig naar Humanitas. Cazemier: “Zij hebben 30.000 euro gekregen. Het was een erg succesvolle actie. Dit jaar hebben we gekozen voor een ander goed doel. Namelijk voor de Lionsclub Groningen Groote Griet. De bedoeling is dat het geld naar projecten en initiatieven gaat waarmee kwetsbare vrouwen en kinderen ondersteund gaan worden.”

“Een mevrouw kwam vertellen dat er een fout zat in haar puzzel”

Dat de puzzel ook zo’n succes is, verwonderd Hoetjes niet: “Puzzels verkopen sowieso heel goed. En daar komt bij dat mensen in Groningen best wel heel trots zijn. Ze willen dit graag hebben. Het bordspel Grunn is ook zo’n item dat heel erg goed verkoopt.” Cazemier: “Frans le Roux heeft een prachtige puzzel afgeleverd. Een moeilijke puzzel trouwens, want hij is niet makkelijk. En weet je wat ook leuk is? Le Roux stopt er altijd een grapje in. Door dit grapje ziet de puzzel er net even anders uit dan op de foto. Vorig jaar kwam hier een oudere mevrouw. Ze vertelde dat er een fout zat in haar puzzel. Daar hebben we uiteindelijk hartelijk om gelachen.”