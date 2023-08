Unicum voor Nederland: transplantatie voorzijde borstwand in UMCG

De 47-jarige Marjon Herwijnen uit Emmen is de eerste patiënt in Nederland bij wie een gehele voorste borstwandtransplantatie is uitgevoerd.

Haar borstwand werd vervangen door een prothese die in Australië op maat is gemaakt. Voor, tijdens en na de zestien uur durende operatie werkten meerdere UMCG-specialisten nauw met elkaar samen.

Marjon Herwijnen had een tumor met een diameter van 10,5 centimeter in haar borstbeen. Het was een zogenoemd chondrosarcoom, een kwaadaardige bottumor met een grote kans op uitzaaiingen. Chemokuren en bestralingen zouden geen effect hebben op de tumor, dus opereren was de enige optie.

Omdat het om een tumor in het borstbeen ging, werd thoraxchirurg Michael Hartman van het UMCG erbij betrokken. Het zou een gecompliceerde operatie worden die veel onderzoek en voorbereiding vergde door specialisten van meerdere disciplines. Na maandenlang onderzoek kwamen de specialisten uit bij een firma in Australië die een implantaat op maat kon maken van heel licht en flexibel materiaal, een polyethyleen prothese.

Na de operatie bleek er een infectie op het implantaat te zijn gekomen. Om de infectie te onderdrukken, moet Marjon de rest van haar leven antibiotica slikken. Verder verloopt haar herstel goed.

Chirurg Michael Hartman: “Ik wil nogmaals benadrukken dat dit een team effort is geweest. Zo’n dertig mensen van verschillende disciplines vormden een dedicated team, van de OK-medewerker tot de chirurg, van de secretaresse tot de verpleegkundige; iedereen was even belangrijk.” Hij verwacht veel van het implantaat: “Het beste dat we onze patiënten kunnen bieden. We verwachten dat we als gespecialiseerd centrum hiermee jaarlijks enkele tientallen patiënten uit het hele land kunnen helpen.”