UMCG gaat proberen of AI-chatbot medische vragen van patiënten kan beantwoorden

Uit Amerikaans onderzoek bleek eind april al dat een chatbot met AI medische vragen online beter en empathischer kan beantwoorden dan echte dokters. Het UMCG gaat dat nu ook uitproberen: het is één van de twee Nederlandse ziekenhuizen die artificial intelligence gaan uitproberen voor het beantwoorden van medische vragen van patiënten.

Samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gaat het UMCG, bij wijze van proef, antwoorden op medische vragen laten klaarzetten door een chatbot, die online worden gesteld door patiënten. Volgens het ziekenhuis in Tilburggaat de chatbot conceptantwoorden bedenken op de vragen, waarna een zorgmedewerker alleen nog een laatste controle hoeft uit te voeren.

Het systeem wordt getest in de twee ziekenhuizen, omdat ze allebei gebruik maken van het Epic-systeem voor hun elektronische patiëntendossiers. In de VS, waar Epic is gevestigd, maken al een paar ziekenhuizen gebruik van de chatbot. De proef duurt drie maanden. De vragen van patiënten worden vooralsnog alleen gebruikt om de chatbot te testen en worden (nog) niet aan patiënten gestuurd. Maar Epic verwacht dat als het systeem goed werkt, het snel kan worden ingezet in de praktijk. De softwarebouwer benadrukt dat artsen altijd de mogelijkheid hebben om een bericht aan te passen voordat het verzonden wordt.

Het bedrijf denkt nu al aan meer toepassingen, waaronder samenvattingen van patiëntendossiers en concepten voor patiëntenbrieven. De ziekenhuizen denken dat de inzet van dergelijke systemen administratieve werkzaamheden uit handen kan nemen van zorgverleners, waardoor er meer tijd is voor contact met patiënten.