Uithuizer verdachte van zedendelict Meerstad blijft zeker twee weken in hechtenis

Foto: Rechtspraak.nl

De 24-jarige man uit Uithuizen, die woensdagmiddag werd aangehouden op verdenking van een zedendelict op de Driebondsweg bij Meerstad, blijft 14 dagen langer vastzitten.

Dat heeft de rechter-commissaris vrijdagmiddag besloten. De verdachte Uithuizer blijft ook in het huis van bewaring in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De man wordt verdacht van een ernstig zedendelict, waar een jonge vrouw vorige week vrijdag het slachtoffer van werd terwijl ze op de fiets onderweg was op de Driebondsweg richting Meerstad. De verdachte reed na het incident weg in een donkere auto. Afgelopen woensdag werd de man uit Uithuizen aangehouden in Stad.