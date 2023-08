Uitbundige KEI-parade trekt door binnenstad (foto’s)

Foto: Arend Jan Wonink

Met veel vrolijkheid is dinsdagavond de KEI-parade door de binnenstad getrokken. Volgens OOG-verslaggever Paul Blom trok de parade veel belangstelling.

“De KEI-parade is het moment voor studentenverenigingen en -organisaties om zich te presenteren”, vertelt Blom. “Er rijden in de stoet vrachtwagens en bussen mee, maar ook verschillende loopgroepen presenteren zich. En de één pakt het nog creatiever aan dan de ander. Wat bijvoorbeeld indruk maakte zijn de roeiers van Gyas. Zij waren geschminkt, en reden op een grote truck vol roeiboten mee in de stoet. Maar ook een volleybalvereniging die al lopend aan het volleyballen was. Dat vond ik heel knap.”

“Weinig oudere inwoners langs de kant”

De parade trok veel belangstelling. “Je hebt bepaalde punten op de route, bijvoorbeeld op de Vismarkt, waar het publiek rijendik langs de kant staat. Maar het is wel echt een feestje voor jongeren. Als je denkt dat dit evenement oudere inwoners dichterbij de studenten brengt, dan heb je het mis. Senioren zie je eigenlijk nauwelijks.” De lengte van de parade schat Blom op een kilometer.

KEI-week

Het is dinsdag de tweede dag van de KEI-week. Tot en met vrijdag krijgen aanstaande studenten de kans om zich onder te dompelen in alles wat Groningen hen te bieden heeft. De KEI-week wordt vrijdag afgesloten met een groot eindfeest.

Bekijk hier een filmpje van de parade:

