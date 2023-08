Tweede nationale wespentelling van start: “Hopelijk doen dit weekend zoveel mogelijk mensen mee”

Dit weekend vindt de tweede nationale wespentelling plaats. Vorig jaar werd bij de eerste editie de ‘bij’ als vaakste geteld.

“In de top drie van vorig jaar was ook de nummer drie geen wesp”, vertelt Sjoert Fleurke van de Wespenstichting. “Dat was namelijk de zweefvlieg. Op plaats twee stond de limonadewesp.” Desondanks kijkt Fleurke reikhalzend uit naar de resultaten van de telling: “Door de vreemde weersomstandigheden dit jaar zien we al een heel ander beeld dan vorig jaar, op basis van de meldingen en vragen die wij krijgen. Dat zien we ook aan het aantal vlinders dat we dit jaar zien, en we zijn dan ook reuze nieuwsgierig welke impact het weer heeft op zowel het aantal, als de soorten wespen in ons land.”

“Sommige insecten nemen het uiterlijk van de wesp over”

Want gaat de Aziatische hoornaar een plekje krijgen in de top drie? En hoe doen de Franse veldwesp en de limonadewesp het in ons land? En hoe komen de bij en de zweefvlieg nu ineens in de resultaten van een wespentelling terecht? “Er zijn veel mensen die tijdens de telling er achter komen dat wat ze zien helemaal geen wespen zijn”, laat Nathan Veenstra van de Wespenstichting weten. “Er zijn nogal wat insecten die het uiterlijk van de wesp hebben overgenomen, waarmee ze hun vijanden misleiden. Dit natuurverschijnsel noemen we mimicry. Onder andere zweefvliegen leiden zo niet alleen hun natuurlijke vijanden, maar ook veel mensen om de tuin.”

“Een half uur lang tellen”

De wespentelling heeft als doel om in kaart te brengen welke wespensoorten er in ons land zijn, en waar ze zoal gezien worden. Mensen die mee willen doen wordt gevraagd om op zaterdag of zondag een half uur lang bij te houden welke wespen, of welke op wespen lijkende insecten, men ziet. De resultaten kunnen doorgegeven worden via deze website. Op de pagina is ook een telformulier en verdere informatie te vinden.