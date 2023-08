‘Tweede Kamer moet zich nu uitspreken over schadeafhandeling gaswinning’

Foto via Groninger Bodem Beweging

De Groningse kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) maken zich grote zorgen over berichten die zij hebben ontvangen van Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning.

De maatregelen zouden opnieuw vertraagd zijn. Beckerman en Nijboer hebben daarom deze dag de Tweede Kamer verzocht, zich nu direct uit te spreken tegen verdere vertraging.

De twee kamerleden schrijven: ‘Gedupeerde Groningers en soms Drenten wachten vaak al zeer lang. Sommigen van hen hebben nu van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) te horen gekregen dat zij nog langer moeten wachten omdat onduidelijk is welke dossiers controversieel worden verklaard.

Wij, Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA), vinden dit een slechte zaak. Wij zien graag dat ook deze zomer door wordt gewerkt aan de maatregelen uit ‘Nij Begun’ voor schadeafhandeling en versterking. Nieuwe vertraging op voor gedupeerden noodzakelijke maatregelen is wat ons betreft onacceptabel.

Wij willen de commissieleden vragen hun steun uit te spreken om te zorgen dat deze maatregelen niet worden vertraagd. Wanneer hier een meerderheid voor is willen we dit graag dat dit maandag per brief aan het ministerie wordt meegedeeld.”