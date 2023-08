Twee mannen schoppen slachtoffer na woordenwisseling tegen het hoofd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad twee mannen aangehouden die verdacht worden van ‘kopschoppen’. Dat meldt de politie op sociale media.

Het incident vond plaats rond 05.35 uur op de Grote Markt. “Er ontstond een woordenwisseling waar drie personen bij betrokken waren”, schrijft de politie. “Dit mondde uit in ‘kopschoppen’. Een slachtoffer werd geslagen op het hoofd, werd onderuit getrapt, en werd vervolgens tegen het hoofd geschopt.” Via cameratoezicht konden agenten snel naar de locatie worden gestuurd. “Twee mannen, van 19 en 21 jaar, hebben we aan kunnen houden.”

De twee zijn overgebracht naar het politiebureau, waar ze verhoord zullen worden. Het slachtoffer is medisch behandeld. De politie doet verder onderzoek in de zaak.