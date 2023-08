Treinen moeten langzamer rijden vanwege verzakt spoor

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten dinsdagavond rekening houden met kleine vertragingen. Door een verzakking van het spoor moeten treinen langzamer rijden.

“De problemen ontstonden dinsdag aan het einde van de middag bij Hurdegaryp”, vertelt ProRail-woordvoerder Aldert Baas. “We kregen een melding dat het spoor aldaar was verzakt, waarop we het treinverkeer tussen Leeuwarden en Hurdegaryp hebben laten stremmen. Twee treinen zijn uitgevallen. Na een inspectie van ons bleek dat het treinverkeer weer opgestart kon worden.”

Baas: “Uit ons onderzoek was gebleken dat er weliswaar sprake is van een verzakking, maar dat treinen er wel met lage snelheid overheen kunnen rijden.” Dit betekent dat machinisten een aanwijzing krijgen van de treinverkeersleider om met lage snelheid de locatie te passeren. “Reizigers merken er nauwelijks iets van. De aanwijzing blijft van kracht tot we de situatie hersteld hebben. Deze werkzaamheden vinden dinsdagavond nog plaats.”