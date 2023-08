Top Dutch Solar Racing: ‘De afgelopen tijd was vrij zwaar’

Foto: Top Dutch Solar Racing

Het Groningse studententeam van Top Dutch Solar Racing vertrekt zondag 3 september naar Australië. Daar vindt de drieduizend kilometer lange race plaats waar auto’s aan meedoen die volledig op zonne-energie draaien.

Het team komt aan in het zuiden van het land en gaat vervolgens richting het noorden om de zonneauto te testen. Dit wordt onder andere gedaan om de auto te laten wennen aan de weersomstandigheden. De race begint in Darwin, dat helemaal in het noorden van het land ligt. Er wordt een reis van drieduizend kilometer gemaakt naar het zuiden. Het eindpunt moet Adelaide worden.

Midden in de Outback

‘De afgelopen tijd was vrij zwaar’, vertelt Rick Eichelsheim, de teammanager. ‘We hebben de laatste dingen echt moeten afronden.’ De auto is momenteel zo goed als af en is onderweg naar Australië. De race van drieduizend kilometer wordt opgedeeld in zeshonderd kilometer per dag. Het team begint iedere dag om acht uur ’s ochtends met rijden en zal om vijf uur ’s avonds pauzeren om zich klaar te maken voor de nacht. Dat de race niet alleen draait om het rijden, wordt duidelijk als teammanager uitlegt dat het team moet overnachten waar ze op die dag eindigen en dat kan zomaar midden in de Outback zijn.

Testen en trainen

Tijdens de race zal het team te maken krijgen met verschillende uitdagingen zoals vermoeidheid, de warmte en technische problemen. De dagen tijdens de race zijn lang en in de auto kan de temperatuur oplopen tot vijftig graden. Als er onderweg iets misgaat met de auto, kan het zomaar zijn dat de auto gerepareerd moet worden in de Outback. ‘We hebben hier in Nederland getest en we gaan binnenkort in Australië ook nog heel veel testen. In Wildlands hebben we de coureurs laten trainen in warmte kassen om te wennen aan de warmte voor een lange periode’, vertelt Eichelsheim.

De World Solar Challenge vindt plaats op 22 tot en met 29 oktober.

Rick Eichelsheim was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: