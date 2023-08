Toneelstuk over het leven van een Gronings kind in 1672

Bommen Berend Jeugdmuziektheater 2021. Foto Dave Andrew

Op 27 en 28 augustus viert de stad het Gronings Ontzet. Bij het Museum aan de A voert het Bommen Berend Jeugdmuziektheater een bijzonder toneelstuk op. Reis terug in de tijd naar 1672 en beleef hoe Groningse kinderen het beleg meemaakte.

Marcel den Os, producent en pianist van het toneelstuk, vroeg Jan Veenstra en Ton Peeters jaren geleden een theaterstuk te schrijven. En eind deze maand is het dan zo ver: de familietentoonstelling ‘Welkom in 1672’ is te zien tijdens Bommen Berend. Het stuk wordt opgevoerd door een crew van 24 kinderen en jongvolwassenen tussen de 8 en 22 jaar.

Liefde voor de vijand

“Het toneelstuk gaat over vier kinderen die 351 jaar geleden in Groningen woonden”, vertelt Den Os. “Voor 28 augustus 1672 clashen twee legers: het Duitse en Groningse leger. Zij clashen voor 28 augustus 1672. Het stuk gaat over de kinderen van beide partijen. De Groningse kinderen zoeken eten, de Duitse kinderen helpen met vechten. Zo ontmoeten ze elkaar”, vertelt Marcel den Os.

“Aanvankelijk haten ze elkaar, maar gedurende het stuk worden twee kinderen heimelijk verliefd. Ze komen erachter dat de vijand zo slecht niet is, maar de oorlog wel”, licht Den Os toe. “Er wordt een beetje gescholden, maar de twee geliefdes zingen ook een duet.”

Reserveren

Het stuk is te zien op zondag 27 augustus en maandag 28 augustus om 13.30 uur, 16.00 uur en 19.30 uur op de historische binnenplaats van Museum aan de A. Kaarten zijn gratis, maar reserveren is wel verplicht. Daarnaast kun je op 27 augustus ook gratis het museum bezoeken. Het Bommen Berend Jeugdkoor is een initiatief van Marcel den Os en wordt mogelijk gemaakt door de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken en Museum aan de A.