Timmerdorp Groningen klaar voor vier weken timmeren, zagen en bouwen

Nog een paar nachtjes slapen en dan begint op het terrein van Tuinindestad een nieuwe editie van Timmerdorp Groningen. Vier weken lang kan er gebouwd en geknutseld worden.

Het Timmerdorp wordt voor de tiende keer gehouden. In tegenstelling tot eerdere edities vindt het niet op het voormalige Suikerunieterrein plaats maar op het terrein van Tuinindestad. Tuinindestad tekent ook voor de organisatie, waarbij het evenement verspreid over vier weken plaats vindt. Elke week is er plaats voor tachtig kinderen, waarbij alle plekken inmiddels vergeven zijn.

“We hebben er veel zin in”

“We zijn er ook helemaal klaar voor”, laat de organisatie weten. “We hebben hout en stro verzameld en tenten geplaatst en ingericht. Zo hebben we een chillroom, knutselschuur en schuilplek. De komende dagen gaan we het terrein nog verder inrichten, maar we kunnen wel verklappen dat we er ongelofelijk veel zin in hebben. We zijn heel benieuwd hoe ons tijdelijke dorp er over vier weken uitziet, en we zijn nieuwsgierig wat er, los van het getimmer en gezaag, allemaal gaat ontstaan.”

Dinsdag vindt de eerste klusdag plaats. “Alle deelnemers die tijdens de eerste week bij ons gaan knutselen worden maandag tussen 12.00 en 15.00 uur verwacht om een polsbandje op te komen halen.